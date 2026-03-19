Çad Ordusu Yüksek Alarmda: Sudan İHA Saldırısı
Çad Ordusu Yüksek Alarmda: Sudan İHA Saldırısı

19.03.2026 14:58
Çad Cumhurbaşkanı Debi, Sudan'dan gelen İHA saldırısı sonrası orduya yüksek alarm talimatı verdi.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Sudan'dan gelen insansız hava araçları (İHA) saldırısının ardından orduya yüksek alarm durumuna geçme talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İtno'nun orduya "yüksek alarm seviyesine geçilmesi ve olası yeni saldırılara karşı derhal karşılık verilmesi" talimatı verdiği bildirildi.

Açıklamada, can kayıpları ve maddi hasarı değerlendirmek üzere bölgeye heyet gönderildiği aktarıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Sudan'dan gelen İHA'lar sınırdaki Tine kasabasını hedef aldı ve saldırıda en az 16 sivil hayatını kaybetti.

Çad yönetimi, Sudan'daki çatışmaların sınır hattına yansıması ve silahlı grupların ülke topraklarına sızma riskinin artması nedeniyle 23 Şubat 2026'da iki ülke arasındaki sınırı ikinci bir emre kadar kapatma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Advertisement
