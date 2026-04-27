Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra umut ışığı: Bakan Gürlek devrede

27.04.2026 15:00
5 Haziran 2000'de evinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın cinayetinde, tırnak altında katilin DNA'sı bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyalar için özel birimler kurulduğunu açıklaması, aileyi umutlandırdı.

5 Haziran 2000'de okuldan dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Olay yerinde yabancı bir kişiye ait üç parmak izi bulundu, ancak eşleşme sağlanamadı. Çağla'nın tırnaklarında ve apartman koridorundaki kan lekesinde iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalar için özel birimler kurulduğunu açıkladı. Ağabey İlker Tuğaltay, Bakan Gürlek'ten yardım istedi. Avukat Buket Gül, DNA alımının hızlanması gerektiğini belirtti. Soruşturmada 80 kişinin DNA'sı incelendi, ancak eşleşme olmadı. Şüpheli parmak izi Interpol'e gönderildi. CİMER'e yapılan ihbarda, mahallede madde kullanan İlkay Tokkal'ın Çağla'yı rahatsız ettiği öne sürüldü. Tokkal'ın 2021'de öldüğü ve DNA'sının alınmadığı ortaya çıktı. Polis, mahalleyi ablukaya alarak o dönem yaşayanları inceliyor. Yeni tespit edilen kişilerin DNA'sının alınması için savcılıktan karar bekleniyor.

