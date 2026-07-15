Cakarta'da 15 Temmuz Paneli Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" paneli, Cakarta'da gerçekleştirildi.

Akademisyenler, diplomatlar, düşünce kuruluşu temsilcileri, medya mensupları ve davetlilerin katılımıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve "İrade Bizim Zafer Bizim" adlı video gösterimiyle başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Oğuz Güner üstlenirken, Büyükelçi Prof. Dr. Talip Küçükcan, Prof. Dr. Erman Akıllı, Dr. Muhammad Syaroni Rofii ve Dr. Deden Mauli Darajat konuşmacı olarak yer aldı.

Güner, panelin Türkiye'nin 15 Temmuz tecrübesini uluslararası bir perspektifle ele alan, demokrasi, anayasal düzen ve hukukun üstünlüğünün korunmasına ilişkin ortak farkındalığın geliştirilmesine katkı sunan bir platform niteliği taşıdığını belirtti.

Panel oturumunun ilk konuşmacısı olarak söz alan Küçükcan, 15 Temmuz darbe girişiminin önceki askeri müdahalelerden, kullanılan şiddetin boyutu ve milletin siyasi liderlik öncülüğünde demokrasiye sahip çıkması bakımından ayrıştığını ifade etti.

Prof. Dr. Erman Akıllı ise Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli yumuşak güç kaynaklarından birinin demokrasi olduğunu söyleyerek, 15 Temmuz'da ortaya konulan toplumsal direnişin, demokratik meşruiyetin ve millet iradesinin en güçlü tezahürü olduğunu vurguladı.

Daha sonra konuşan Dr. Muhammad Syaroni Rofii, 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası kamuoyunda büyük ölçüde yabancı haber ajanslarının oluşturduğu çerçeve üzerinden değerlendirildiğini, buna karşın Türkiye'nin demokratik düzenini koruyarak bölgesel istikrarın sürdürülmesinde kritik bir rol üstlendiğini, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında gelişen Türkiye-Endonezya işbirliğinin de iki ülke ilişkilerine stratejik bir boyut kazandırdığını kaydetti.

Panelin son konuşmacısı Dr. Deden Mauli Darajat ise Türkiye'deki eğitim hayatından edindiği tecrübelerin, her demokrasinin kendi tarihsel ve toplumsal dinamikleri içerisinde geliştiğini gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin demokratik kurumlarını güçlendirme iradesi ile toplumsal dayanışmasının anayasal düzenin korunmasında belirleyici rol oynadığını aktardı.

15 Temmuz'u konu alan fotoğraf sergisinin katılımcıların ziyaretine açıldığı program, "15/07 Şafak Vakti" filminin gösterimiyle sona erdi.