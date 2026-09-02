Çakıl taşı mozaiği Kırklareli'nin köyünde sanatseverlerle buluştu

Antalyalı doğal çakıl taşı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı, Kırklareli'nde "Köyde Sanat 3" Çalıştayı'na katıldı.

Çalıştay, ilçe belediyelerinin katkılarıyla Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy'deki Prof. Dr. Basri Erdem Kültür Sanat Evi'nde gerçekleştirildi.

Küratörlüğünü Nurhayat Erdem'in üstlendiği çalıştayda, Süleyman Sarı ve mozaik sanatçısı eşi Nejla Sarı'nın eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Doğal çakıl taşı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı, eserlerini taşların şekline ve rengine müdahale etmeden oluşturduğunu belirtti.

Sanatını severek icra ettiğini aktaran Sarı, "Doğanın bize sunduğu formlara ve renklere müdahale etmeden, çakıl taşlarının kendi özgün yapısını koruyarak eserler yapmak bizim için bir sanat anlayışından öte doğaya duyulan saygı duruşudur." ifadelerini kullandı.

Nejla Sarı da taşların doğadan tuvale uzanan ve emek gerektiren bir yolculuktan geçtiğini anlattı.

Çalıştaya katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Sarı, sanatın köylere kadar ulaşmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Programa, ressam ve heykeltıraş Gözde Sarı ile sanatseverler katıldı.