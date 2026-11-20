Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Erasmus+ programı kapsamındaki uluslararası hareketliliklerde öğrenci ve personelini daha düşük karbon salımına sahip ulaşım araçlarına yönlendirerek karbon ayak izini azaltmaya çalışıyor.

Üniversite tarafından yürütülen "Erasmus+ Yeşil Hareketlilik Zekası: Makine Öğrenmesi Tabanlı Karbon Ayak İzi Tahmini ve Yeşil Seyahat Karar Destek Sistemi" projesi kapsamında, 2021-2025 yıllarında gerçekleştirilen 618 hareketliliğin verileri analiz edildi.

Toplam 2,4 milyon kilometrelik seyahat verilerinden yararlanılarak geliştirilen yapay zeka tabanlı sistemle öğrenci ve personel, ulaşım tercihleri mesafenin uzunluğuna ve kısalığına göre??????? önceden tahmin edilerek uçak yerine otobüs ve tren gibi çevreci seçeneklere yönlendiriliyor.

ÇAKÜ Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Semih Ediş, AA muhabirine, üniversite olarak 2010 yılından bu yana Erasmus programları kapsamında her yıl yüzlerce uluslararası hareketlilik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Avrupa Birliği'nin 2021 yılından itibaren yeşil seyahati teşvik etmek amacıyla "Yeşil Seyahat Destek Hibesi Programı"nı uyguladığını dile getiren Ediş, "Biz de bu kapsamda 2021 ve 2025 yılları arasını kapsayan 618 hareketlilik üzerinden karar destek sistemi geliştirmek istedik. Bu yıllar arasında 618 hareketlilik gerçekleştirmişiz. Bu kapsamda toplam 2,4 milyon kilometre yol katetmişiz. Bu da dünyanın çevresini yaklaşık 60 kez dolaşmaya eş değer." dedi.

"1000 kilometrelik mesafede her iki kişiden biri yeşil seyahati tercih ediyor"

Hareketliliklerde öğrencilerin ulaşım tercihlerini analiz ettiklerini belirten Ediş, "Üniversitemizde 1000 kilometrelik yarıçapında seyahat eden her iki kişiden birisi yeşil seyahati tercih ediyor. Bizim de bu projeyle hedeflemek istediğimiz kısım, biz bunu her iki kişiden biri değil de 1,5'e nasıl yükseltebiliriz kısmını planlamıştık aslında." diye konuştu.

Ediş, hareketlilik öncesi sözleşme aşamasında hem personele hem de öğrencilere yeşil seyahat konusunda bilgilendirme yaptıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Daha önce hiç gidilmemiş bir şehir dahi olsa bizim yapmış olduğumuz karar destek sistemiyle birlikte yüzde 80 ihtimalle kişinin hangi seyahat yolunu ya da hangi seyahati tercih edeceğini fark edebiliyoruz. Eğer bu 1200 kilometre gibi bir mesafeyi uçakla gitmeyi planlıyorsa biz bu mesafenin otobüsle gidilebileceğini, bu kapsamda da seyahat desteği olarak yüzde 30 artırımlı seyahat desteğini onlara verebileceğimizi belirtiyoruz."

Romanya'nın Cluj kentine yapılan seyahatleri örnek gösteren Ediş, uçakla yapılan yolculukta yaklaşık 420 kilogram olan karbon salımının otobüsle seyahat edildiğinde 57 kilograma kadar düşebildiğini, bunun da yaklaşık yüzde 86 azalma anlamına geldiğini kaydetti.

Özellikle grup halindeki öğrenci hareketliliklerinde otobüs ve tren kullanımının arttığını belirten Ediş, "İlk başta uçakla seyahat etmeyi tercih eden öğrenci arkadaşlarımızın yarısından fazlası Yeşil Seyahat Desteği'nden haberdar olduktan sonra uygun mesafede ise artık yeşil seyahati tercih etmeye başladı." dedi.

Projenin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Türkiye Ulusal Ajansının Erasmus+ kapsamındaki yeşil seyahat desteklerine de değinen Ediş, sistemin diğer üniversitelerin verileriyle geliştirilerek yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Geliştirdikleri yapay zeka tabanlı modeli Antalya'da düzenlenen COP31'de tanıttıklarını belirten Ediş, "Erasmus+ kapsamında hareketliliklerimiz artsın ama atmosfere bıraktığımız karbon ayak izimizi azaltalım istiyoruz." ifadesini kullandı.