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ÇAKÜ Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tam üyelik başvurusu kabul edildi

ÇAKÜ Avrupa Üniversiteler Birliği\'ne tam üyelik başvurusu kabul edildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tam üyelik başvurusunun kabul edildiğini duyurdu. Üyelik ile birlikte üniversite, araştırma-geliştirme, sürdürülebilir kalkınma, etik değerler gibi çalışmaları diğer üniversitelerle yürütmeyi hedefliyor. Rektör Çiftçi, Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üyeliğin tüm akademik birimlerde aktif olarak kullanılmasını ve ortak projelerin geliştirilmesini beklediklerini belirtti.

23.05.2024 16:03
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Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin (ÇAKÜ) Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tam üyelik başvurusunun Avrupa Üniversiteler Birliği Konseyi tarafından kabul edildiği bildirildi.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, 49 Avrupa ülkesinde 800'den fazla üniversiteyi temsil eden birliğe Türkiye'den bireysel tam üyelik hakkına sahip olan 40. üniversite olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Üyelik ile Çankırı Karatekin Üniversitesinin araştırma-geliştirme, sürdürülebilir kalkınma, etik değerler, açık bilim ve açık erişim gibi çalışmaları, birliğe üye olan diğer üniversiteler ile yürütmeyi amaçladıklarını aktaran Çiftçi, en kısa zamanda da birliğe üye olan üniversite rektörlerini üniversitede ağırlamayı planlandıklarını aktardı.

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyeleri arasında daha iyi iş birliği ve dünyadaki prestijli üniversiteler ile ortaklıklar geliştirerek birliğe üye üniversitelerin uluslararasılaşmasını sağlamlaştırmak, üye üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü artırmak için projeler ve çalışmalar yaparak üniversitelerin gelişime katkı sunduğuna vurgu yapan Çiftçi, Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üyeliğin ÇAKÜ'nün tüm akademik birimlerinde aktif olarak kullanılmasını, Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üye üniversiteler ile ortak projeler, konferanslar, çalıştaylar geliştirmesini beklediklerini ifade etti.

Üyelik sürecinin hazırlanmasından imza aşamasına kadar olan süreçte emekleri olan Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanlığı'na ve personeline teşekkürlerini ileten Rektör Çiftçi, bundan sonraki süreçte de üniversite için özverili çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇAKÜ Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tam üyelik başvurusu kabul edildi - Son Dakika

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