Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

ÇAKÜ Ahmet Yesevi Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ÇAKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Bozkurt, yaptığı konuşmada, öğretmenliğin büyük sorumluluk ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin bireylerin hayatında kalıcı izler bıraktığını ifade eden Bozkurt, "Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmayan, insanın karakterine, düşünce dünyasına ve geleceğine yön veren, büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gerektiren son derece kıymetli bir meslektir." dedi.

ÇAKÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuray Zan ise yapay zekanın eğitim süreçlerini yeniden şekillendirdiğini ancak öğretmenin önemini koruduğunu vurgulayarak, "Öğretmeni güçlendirmek, öğrencinin öğrenme imkanlarını güçlendirmektir. Öğretmeni desteklemek, toplumun geleceğine yatırım yapmaktır." diye konuştu.

ÇAKÜ Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu, öğretmen ve yazar Fatma Eski ise öğrencilik ve öğretmenlik hayatındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından Rektör Vekili Bozkurt tarafından programda emeği geçenlere teşekkür belgeleri verildi.