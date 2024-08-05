ÇAKÜ Rektörü, lise müdürleri ve rehber öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika
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ÇAKÜ Rektörü, lise müdürleri ve rehber öğretmenlerle bir araya geldi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kentte görev yapan lise müdürleri ve rehber öğretmenlerle bir araya geldi. Üniversite tercih dönemini ve eğitim işbirliklerini daha verimli hale getirmek amacıyla yapılan toplantıda, ÇAKÜ'nün eğitim ve öğretim konusunda yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verildi.

05.08.2024 11:12
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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kentte görev yapan lise müdürleri ve rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen programda konuşan Rektör Çiftçi, üniversite tercih dönemini ve eğitim işbirliklerini daha verimli hale getirebilmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, özellikle Çankırı'da yaşayan öğrencilerin ÇAKÜ'yü tercih etmelerinin kendileri için önemli olduğuna dikkati çekti.

Okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin yönlendirmelerinin süreci daha etkili kılacağını belirten Çiftçi, "Üniversitemizin ilk vazifesi, yükseköğretim kurumlarının misyonunda ifade edildiği gibi eğitim ve öğretimdir. Eğitim ve öğretim konusunda fiziki altyapıyla ilgili iyileştirme yaparak nitelik hususunda ciddi çalışmalar yapmaktayız. ÇAKÜ mensubu akademisyenlerle bir araya geldiğimizde artık klasik üniversite anlayışının kaybolduğunu, duvarların yıkıldığını, kalkınma noktasında mühim vazifeler üstlendiğimizi, kalkınmanın temel dinamiğinin yükseköğretim kurumları olduğunu kabul etmekteyiz." dedi.

Türkiye'nin birçok önemli projesinin TÜBİTAK ve Yükseköğretim Kurumları tarafından gerçekleştirilip uygulamaya konulduğunu, ÇAKÜ'nün de bu gelişmelerin bir parçası olduğunu aktaran Çiftçi, birçok alanda farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını, teknoloji ve diğer alanlardaki yatırımların yanı sıra insanların zihinlerinde ve gönüllerinde meydana gelen değişimleri de ele aldıklarını, bundan dolayı da fen ve sağlık bilimleriyle birlikte sosyal bilimler alanında da dikkat çeken çalışmalar ortaya koyduklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de üniversiteyle etkileşimlerinin arttığını, ÇAKÜ'lü akademisyenlerin yıl içinde okullarda çok sayıda faydalı programlar yaptıklarını belirterek, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi boyunca Milli Eğitim düzeyindeki öğrencilerin ÇAKÜ'ye geldiklerini, üniversite ortamına şahit olduklarını, kütüphane ve laboratuvar gibi imkanlardan faydalandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇAKÜ Rektörü, lise müdürleri ve rehber öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika

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