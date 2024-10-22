Çalı Gölü'nde Buzlanma

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Kars'ta 2 bin 237 rakımda bulunan Çalı Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle yer yer buzlanma oluştu.

Kentte soğuk hava etkili olurken, il merkezi ile Digor ilçesi arasında Hanlar Geçidi mevkisinde yüksek rakımda yer alan Çalı Gölü'nün çevresi karla kaplandı.

Endemik bitki türlerinin bulunduğu ve 2016'dan itibaren "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan gölde sıfırın altına düşen sıcaklık nedeniyle yer yer buzlanma oluştu.

Kısmen buzla kaplanan ve etrafı karla örtülen göl, drone ile görüntülendi.