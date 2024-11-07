California'da Orman Yangını: Tahliye Emri

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- California'da orman yangını: Binlerce kişiye tahliye emri verildi

Yangın 14 bin dönümlük alana yayıldı

LOS ANGELES - ABD'nin California eyaletinde başlayan orman yangını 14 bin dönümlük alana yayılırken, evlere sıçrayan yangın nedeniyle binlerce kişiye tahliye emri verildi.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles'taki Ventura County bölgesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede büyürken, yangını 14 bin dönümlük alana yayıldı. Evlere sıçrayan yangın nedeniyle binlerce kişiye tahliye emri verildi. Çok sayıda ev ve araba alevlere teslim olurken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Ventura County İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangının 14 bin dönümlük bir alana yayıldığı ve en az 800 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği ifade edilerek, yangına müdahale için ek helikopterler desteği talep edildiği aktarıldı.

California Valisi Gavin Newsom, yangın nedeniyle 10 binden fazla kişi için tahliye emri çıkardığını ve yangının 3 bin 500 yapıyı tehdit ettiğini söyledi. Ventura County'deki okullar, yangın nedeniyle yarına kadar tatil edildi.