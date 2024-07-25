California'da Orman Yangınları Nedeniyle Tahliye Emri Verildi - Son Dakika
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California'da Orman Yangınları Nedeniyle Tahliye Emri Verildi

ABD'nin California eyaletinde etkili olan orman yangınları nedeniyle bölge sakinleri için tahliye emri verildi. Yangınlar sonucunda 6 bin 400 dönümden fazla alan kül oldu. Yangınların sadece yüzde 3'ü kontrol altına alınabildi. Ayrıca Oregon ve Idaho eyaletlerindeki fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı ve bazı evlerde yangınlar çıktı. Yetkililer, yangınların büyümesinden endişe duyduklarını belirtti. Daha önce de California'nın güneyinde yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlar sonucunda 6 ev yandı ve 7 ev zarar gördü.

25.07.2024 18:37
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ABD'nin California eyaletinde etkili olan orman yangınları nedeniyle bölge sakinleri için tahliye emri verildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, California eyaletinde etkili olan orman yangınları 6 bin 400 dönümden fazla alanı kül etti.

California'nın Butte ve Tehama bölge sakinleri için tahliye çalışmalarının başladığını açıklayan yetkililer, yangınların yalnızca yüzde 3'ünün kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

Öte yandan, Oregon ve Idaho eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Şimşekler sebebiyle bazı evlerde yangın çıktığını belirten yetkililer, fırtınanın etkisiyle yangınların büyümesinden endişe duyduklarını kaydetti.

California eyaletinin güneyinde etkili olan orman yangınları dün yerleşim yerlerine sıçramıştı.

Yangının yaklaşık 2,6 kilometrekarelik alanı kül ettiğini belirten yetkililer, 6 evin yandığını, 7 evin de zarar gördüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel California'da Orman Yangınları Nedeniyle Tahliye Emri Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: California'da Orman Yangınları Nedeniyle Tahliye Emri Verildi - Son Dakika
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