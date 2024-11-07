California'da Şiddetli Rüzgarlar Yangın Çıkardı

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ABD'nin California eyaletinde şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangını dolayısıyla binlerce kişi tahliye edildi.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinden, eyaletin güneyinde dün başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle henüz kontrol altına alınamayan yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, yangın nedeniyle Camarillo ilçesinde 3 bin 500 binanın tehlikede olduğu ve 10 bini aşkın kişinin tahliyesine karar verildiği belirtildi.

Eyalet yetkilileri, yangına müdahale için en az 800 itfaiyecinin görevlendirildiğini ve okulların bulunduğu 12 bölgede eğitime 1 gün ara verildiğini ifade etti.

Yetkililer, bölge sakinlerine, yangın, elektrik kesintileri ve ağaçların devrilmesine karşı tedbirli olmaları çağrısı yaptı.

Öte yandan, ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, yangın tehlikesinin yüksek olması nedeniyle "kırmızı bayrak" uyarısı yaptı.