California Yangınları Kontrol Altına Alındı

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ABD'nin California eyaletindeki yangınlar 24 günlük çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 23 bin hektarlık bir alanı etkileyerek büyük hasara yol açtı.

24 GÜNDE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Eaton ve Palisades yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından 24 gün süren söndürme çalışmaları tamamlandı.

23 BİN HEKTAR YANDI, 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

California eyaletinin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 23 bin hektarlık alan hasar görürken 29 kişi hayatını kaybetti.

YANGININ SEBEBİ HALEN BULUNAMADI

Yaklaşık 16 bin yapının yok olduğu yangıların sebebi ise yetkililer tarafından araştırılıyor.

YANGINLARIN EKONOMİK MALİYETİ 57 MİLYAR DOLAR

Öte yandan Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, California'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine ilişkin öncü tahminlerini paylaştı.

Buna göre, California'daki orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi.