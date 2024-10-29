Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çiftçilikle uğraşan Dursun Tanrıverdi'ye ait traktör ve arkasındaki patates hasat makinesi, çalınmasından 26 gün sonra ormanlık alanda bulundu.
Jandarma ekipleri Ballık köyü ve Kızılören Ekinova köyü arkasında Dursun Tanrıverdi'ye ait tarladan 09 AFT plakalı traktör ile hidrolik kollarına bağlı 4 sıralı patates hasat makinesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar sonunda traktör ve hasat makenesi Dinar ilçesi Uluköy yakınlarında bir ormanlık alanda bulundu.
Traktör ve ekipmanlarına 26 gün sonra kavuşan çiftçi, Tanrıverdi jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Çalınan Traktör 26 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?