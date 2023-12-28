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Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Verilecek - Son Dakika
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Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Verilecek

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Ödeme tarihi ise ilerleyen günlerde SGK tarafından ilan edilecek.

Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Verilecek
28.12.2023 - 06:27,
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Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

Öte yandan, emeklilere verilecek olan ikramiyenin ödeme tarihi ise ilerleyen günlerde SGK tarafından ilan edilecek.

Kaynak: DHA
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Verilecek - Son Dakika
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