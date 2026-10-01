Çalışma Bakanlığı'nda 6 ve 8 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulu ile KPDK toplanacak - Son Dakika
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Çalışma Bakanlığı'nda 6 ve 8 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulu ile KPDK toplanacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Üçlü Danışma Kurulu 6 Ekim'de, Kamu Personeli Danışma Kurulu ise 8 Ekim'de toplanacak. Toplantılarda yeni çalışma yöntemleri ile kamu personel sisteminde düzenleme ihtiyacı bulunan konular ele alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, 6 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulu, 8 Ekim'de ise Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantıları yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekim ayında çalışma hayatı ve kamu personel sistemine ilişkin iki önemli istişare toplantısı Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği toplantılardan ilki, 6 Ekim Salı günü yapılacak.

"Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle düzenlenecek Üçlü Danışma Kurulu toplantısına, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katılacak.

Toplantıda, çalışma hayatının değişen koşulları karşısında ortaya çıkabilecek yeni çalışma yöntemleri ele alınacak, konuya ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Üçlü Danışma Kurulu, en son 9 Ekim 2025'te "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle toplanmıştı.

Kamu personel sistemi ele alınacak

Çalışma hayatının bir diğer önemli toplantısı ise 8 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Bakan Işıkhan'ın başkanlık edeceği KPDK toplantısı, Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenecek

"Kamu Personel Sistemine İlişkin Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar" gündemiyle gerçekleştirilecek toplantıda, kamu personel sisteminde düzenleme ihtiyacı bulunan konular değerlendirilecek.

Kamu Personeli Danışma Kurulu, en son 22 Nisan 2026'da "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Çalışma Hayatına İlişkin Güncel Koşullar Çerçevesinde Gözden Geçirilmesi" gündemiyle toplanmıştı.

Kaynak: AA
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