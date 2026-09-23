Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Çin'de Dünya Beceriler Konferansı'na katıldı - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Çin'de Dünya Beceriler Konferansı'na katıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Çin\'de Dünya Beceriler Konferansı\'na katıldı
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- Bakan Işıkhan, konferansta yaptığı konuşmada, geleceğin en rekabetçi ülkelerinin, teknolojik dönüşümün gerisinde kimsenin bırakılmadığı, vatandaşlarına yaşam boyu öğrenme ve değişen dünyaya uyum sağlama fırsatı sunanlar olacağını vurguladı Konferans kapsamında Malavi Çalışma, Beceriler ve Yenilik Bakanı Joel Chigona ve Kamboçya Çalışma ve Mesleki Eğitim Bakanı Heng Sour ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Işıkhan, çalışma hayatı, eğitim ve beceri geliştirme konularında mevkidaşları ile görüş alışverişinde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çin'in Şanghay kentinde??????? düzenlenen Dünya Beceriler Konferansı'na (World Skills) katıldı ve burada temaslarda bulundu.

Bakan Işıkhan, konferansta "Dijital ve Akıllı Bir Gelecek için Yaşam Boyu Mesleki Beceri Eğitimi Sistemi Oluşturulması" teması kapsamında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında bugünün dünyasında dijitalleşme, yapay zeka ve yeşil dönüşümün, iş gücü piyasalarını her zamankinden daha hızlı değiştirdiğine dikkati çeken Işıkhan, tüm ülkelerin, insanları zamanın değişen beceri ihtiyaçlarına yaşam boyunca nasıl hazırlayacağı sorusuna yanıt aradığını belirtti.

Işıkhan, nisan ayında Türkiye'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Beceriler Zirvesi'ndeki tartışmalarda bu hususu vurguladıklarını, bugünün dünyasında beceri politikalarının ekonomik rekabet gücü ve toplumsal refahın temel şartı haline geldiğini ifade etti.

Beceri geliştirme (upskilling) ve yeniden beceri kazandırmanın (reskilling), Türkiye'nin ulusal politikalarının merkezinde yer aldığının altını çizen Işıkhan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, becerileri istihdam politikasının doğrudan merkezine yerleştiren bütüncül bir yaklaşım benimsemektedir. Kamu istihdam kurumu İŞKUR aracılığıyla yapay zeka destekli eşleştirme araçlarını hayata geçirdik. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi ile eğitim ve çalışma hayatı arasında güçlü ve geleceğe dönük bir köprü kuruyoruz."

"Akıllı bir gelecek yalnızca akıllı makinelerle inşa edilemez"

Işıkhan, geleceğin en rekabetçi ülkelerinin, yalnızca en ileri teknolojilere sahip olan ülkeler değil, vatandaşlarına yaşam boyu öğrenme ve değişen dünyaya uyum sağlama fırsatı sunan ülkeler olacağına işaret ederek, kimsenin teknolojik dönüşümün gerisinde bırakılmadığı, insanı merkeze alan bir beceri ekosisteminin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapay zekanın insanın alternatifi değil, insan kapasitesini destekleyen bir araç olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, "Akıllı bir gelecek yalnızca akıllı makinelerle inşa edilemez. Bu gelecek, öğrenen, yenilik üreten ve kendi kapasitelerini geliştirmek için teknolojiden yararlanan insanlar tarafından inşa edilecektir." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, konferans kapsamında Malavi Çalışma, Beceriler ve Yenilik Bakanı Joel Chigona ve Kamboçya Çalışma ve Mesleki Eğitim Bakanı Heng Sour ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi, mevkidaşlarıyla çalışma hayatı, eğitim ve beceri geliştirme konularında görüş alışverişinde bulundu.

Konferans programının ardından Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosluğunu ziyaret eden Işıkhan, burada Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural ile birlikte vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda taleplerini değerlendirdi.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiDış PolitikaKonferansKamboçyaEkonomiGüncelMalaviDünyaSon Dakika

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