Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Mardin'de "Vefa İftarı"na katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ilçesinde düzenlenen "Vefa İftarı"na katıldı.

Bakan Işıkhan kentteki temasları kapsamında, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Yeşilli'de "Vefa İftarı"nın düzenlendiği Hacı Ahmet Demir Sosyal Kültür Evi'ne geçti.

Buradaki iftar programında konuşan Işıkhan, "AK Parti'ye, davamıza kuruluşundan bu yana gönül vermiş tüm yol arkadaşlarımıza emeklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Işıkhan, ramazan vesilesiyle ülkeyi il il, ilçe ilçe dolaştıklarını ifade ederek, bu kapsamda baba ocağı Mardin'de bu kardeşlik sofrasında hemşehrileri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazanın birlik ve beraberlik demek olduğunu dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Söz konusu AK kadrolar olduğunda böyle özel günler aynı zamanda vefamızın, sadakatimizin ve yol arkadaşlığımızın perçinlendiği bir zamana dönüşüyor. Çünkü AK Parti tüm sorumlulukların ötesinde bir vefa hareketidir. Varlığını, kuruluş felsefesini ülkemizin ve milletimizin istikbaline adamış bir topluluk olarak bizi bugünlere getiren aziz milletimize duyduğumuz vefadır. Davamızın lideri Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde millete ve memlekete hizmet için yola çıktığımız çeyrek asra yaklaşan bu zaman diliminde yürüyüşümüzü başarılarımıza başarı katarak sürdürüyoruz. AK Parti teşkilatları olarak bu topraklar için can veren, yüreği vatan sevdasıyla dolu şehitlerimize layık olmak için bugüne kadar nasıl çalıştıysak yine çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizi yüzyılın yükselen gücü yapmak için gece gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz."

Mardin başta olmak üzere tüm şehirleri en yüksek standartta hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Işıkhan, bu kardeşlik ve vefa buluşmasının millete ve ülkeye hayırlar getirmesini dilediğini söyledi.

Programa, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi Muhammed Emin Saraç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililer katıldı.