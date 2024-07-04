Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Konseyi'nin 75. yıl dönümünde Siyasi Deklarasyonu onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Konseyi'nin 75. yıl dönümünde Siyasi Deklarasyonu onayladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün, Avrupa Konseyinin 75. yıl dönümünde Siyasi Deklarasyonu onaylayarak, sadece Şart'ın ilkelerine olan bağlılığımızı teyit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Konseyinin sosyal haklar alanındaki rolünü güçlendirmeye yönelik...

04.07.2024 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün, Avrupa Konseyinin 75. yıl dönümünde Siyasi Deklarasyonu onaylayarak, sadece Şart'ın ilkelerine olan bağlılığımızı teyit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Konseyinin sosyal haklar alanındaki rolünü güçlendirmeye yönelik gelecekteki faaliyetlerimiz için de bir yol çiziyoruz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyi ve Litvanya Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı iş birliğinde, Avrupa Konseyi Litvanya Dönem Başkanlığı himayesinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Avrupa Sosyal Şartı Üst Düzey Konferansına katılan Işıkhan, konferansın "Durum Değerlendirmesi-İzlenecek Yol" başlıklı dördüncü oturumunda konuşma yaptı.

Avrupa Sosyal Şartı'nın 1960'lardan bu yana Avrupa'da sosyal hakların geliştirilmesi ve milyonlarca insanın yaşamlarının iyileştirilmesinde bir mihenk taşı olduğunu belirten Işıkhan, dünyada, sosyal hakların her geçen gün daha önemli hale geldiğini söyledi.

Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen son reformların Avrupa Sosyal Şartı sisteminin modernleştirilmesi ve bu güçlüklerin etkin bir şekilde ele alınmasında çok önemli bir rol oynadığına inandıklarını dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bugün, Avrupa Konseyinin 75. yıl dönümünde Siyasi Deklarasyonu onaylayarak, sadece Şart'ın ilkelerine olan bağlılığımızı teyit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Konseyinin sosyal haklar alanındaki rolünü güçlendirmeye yönelik gelecekteki faaliyetlerimiz için de bir yol çiziyoruz. Türkiye olarak Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın 31 maddesinden 29'unu ve 98 paragrafından 91'ini kabul ederek sosyal haklara olan sarsılmaz bağlılığımızı gösterdiğimizin altını çizmek isterim. Bu durum, Türkiye'yi Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın Akit Tarafları arasında en fazla kabul edilen hükümlere sahip ülkelerden biri haline getirmektedir."

Türkiye'nin kapsamlı reformlar yoluyla sosyal hakları ilerletmek için cesur adımlar attığına dikkati çeken Işıkhan, özellikle Türkiye'nin zor zamanlarda insani yardım ve kalkınma yardımı sağlayarak sosyal adalete olan bağlılığını her zaman gösterdiğini vurguladı.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türkiye, hem sosyal adalet için küresel koalisyona katılarak hem de Koordinasyon Grubu'na üye olarak, özellikle hassas bölgelerdeki insanlar için sosyal adaletin hüküm sürdüğü bir dünya inşa etmek üzere kolektif eylemi teşvik etmektedir. Türkiye, bölgesel çatışma ve savaşlarda savaşın kazananı olmaz ilkesiyle, insani trajedinin önlenmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesinde öncü rol oynamaya devam etmektedir. Devam etmekte olan Rusya- Ukrayna savaşı bu kararlılığın bariz bir örneğidir."

Siyasi Deklarasyon'da vurgulandığı üzere Türkiye'nin sosyal hakların korunması ve uygulanması konusunda yerel ve bölgesel makamlar ve sosyal ortaklarla iş birliği dahil olmak üzere güçlendirilmiş diyaloğu desteklediğini aktaran Işıkhan, bu yaklaşımın, Şart'ın ilkelerinin herkesin yararına olacak somut eylemlere dönüştürülmesini sağlayacağını belirtti.

"En önemli hedefimiz, herkes için adalet"

Işıkhan, "Hedefe yönelik destek ve rehberliğin üye devletleri Şartı etkin bir şekilde uygulama konusunda güçlendireceğine inanıyoruz. Bu Siyasi D???????eklarasyonu onaylayarak, sosyal hakların en üst düzeyde savunulduğu bir gelecek için taahhütte bulunmuş oluyoruz. En önemli hedefimiz, herkes için adalet, eşitlik ve haysiyet ilkelerinin rehberliğinde sarsılmaz bir birlik sergilemek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Konferansta, Filistin'de yaşananlara da değinen Işıkhan, Filistin halkının tüm temel haklarının İsrail tarafından ayaklar altına alındığını vurguladı.

Gazze'de yaşananları şiddetle kınadıklarını dile getiren Işıkhan, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, yaşam hakkı saldırı altında olan Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bu zor dönemde Filistin halkına destek olmaya ve bu insani kriz karşısında sessiz kalmamaya çağırıyorum." dedi.

Işıkhan'ın görüşmeleri

Bakan Işıkhan, programları kapsamında Litvanya Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vytautas Silinskas ile de bir araya geldi.

Görüşmede, ülkelerin bakanlıkları arasındaki ikili diyaloğu güçlendirme konusundaki kararlılıkları vurgulandı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Theodoros Rousopoulos ile de görüşen Işıkhan, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularına dair yaşanan küresel değişimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Avrupa Konseyi, Vedat Işıkhan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Konseyi'nin 75. yıl dönümünde Siyasi Deklarasyonu onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:49 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 18 Temmuz’daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 20:57:32. #1.13#
SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Konseyi'nin 75. yıl dönümünde Siyasi Deklarasyonu onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement