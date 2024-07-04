Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Konseyi'nin 75. yıl dönümünde Siyasi Deklarasyonu onayladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün, Avrupa Konseyinin 75. yıl dönümünde Siyasi Deklarasyonu onaylayarak, sadece Şart'ın ilkelerine olan bağlılığımızı teyit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Konseyinin sosyal haklar alanındaki rolünü güçlendirmeye yönelik gelecekteki faaliyetlerimiz için de bir yol çiziyoruz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyi ve Litvanya Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı iş birliğinde, Avrupa Konseyi Litvanya Dönem Başkanlığı himayesinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Avrupa Sosyal Şartı Üst Düzey Konferansına katılan Işıkhan, konferansın "Durum Değerlendirmesi-İzlenecek Yol" başlıklı dördüncü oturumunda konuşma yaptı.

Avrupa Sosyal Şartı'nın 1960'lardan bu yana Avrupa'da sosyal hakların geliştirilmesi ve milyonlarca insanın yaşamlarının iyileştirilmesinde bir mihenk taşı olduğunu belirten Işıkhan, dünyada, sosyal hakların her geçen gün daha önemli hale geldiğini söyledi.

Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen son reformların Avrupa Sosyal Şartı sisteminin modernleştirilmesi ve bu güçlüklerin etkin bir şekilde ele alınmasında çok önemli bir rol oynadığına inandıklarını dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bugün, Avrupa Konseyinin 75. yıl dönümünde Siyasi Deklarasyonu onaylayarak, sadece Şart'ın ilkelerine olan bağlılığımızı teyit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Konseyinin sosyal haklar alanındaki rolünü güçlendirmeye yönelik gelecekteki faaliyetlerimiz için de bir yol çiziyoruz. Türkiye olarak Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın 31 maddesinden 29'unu ve 98 paragrafından 91'ini kabul ederek sosyal haklara olan sarsılmaz bağlılığımızı gösterdiğimizin altını çizmek isterim. Bu durum, Türkiye'yi Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın Akit Tarafları arasında en fazla kabul edilen hükümlere sahip ülkelerden biri haline getirmektedir."

Türkiye'nin kapsamlı reformlar yoluyla sosyal hakları ilerletmek için cesur adımlar attığına dikkati çeken Işıkhan, özellikle Türkiye'nin zor zamanlarda insani yardım ve kalkınma yardımı sağlayarak sosyal adalete olan bağlılığını her zaman gösterdiğini vurguladı.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türkiye, hem sosyal adalet için küresel koalisyona katılarak hem de Koordinasyon Grubu'na üye olarak, özellikle hassas bölgelerdeki insanlar için sosyal adaletin hüküm sürdüğü bir dünya inşa etmek üzere kolektif eylemi teşvik etmektedir. Türkiye, bölgesel çatışma ve savaşlarda savaşın kazananı olmaz ilkesiyle, insani trajedinin önlenmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesinde öncü rol oynamaya devam etmektedir. Devam etmekte olan Rusya- Ukrayna savaşı bu kararlılığın bariz bir örneğidir."

Siyasi Deklarasyon'da vurgulandığı üzere Türkiye'nin sosyal hakların korunması ve uygulanması konusunda yerel ve bölgesel makamlar ve sosyal ortaklarla iş birliği dahil olmak üzere güçlendirilmiş diyaloğu desteklediğini aktaran Işıkhan, bu yaklaşımın, Şart'ın ilkelerinin herkesin yararına olacak somut eylemlere dönüştürülmesini sağlayacağını belirtti.

"En önemli hedefimiz, herkes için adalet"

Işıkhan, "Hedefe yönelik destek ve rehberliğin üye devletleri Şartı etkin bir şekilde uygulama konusunda güçlendireceğine inanıyoruz. Bu Siyasi D???????eklarasyonu onaylayarak, sosyal hakların en üst düzeyde savunulduğu bir gelecek için taahhütte bulunmuş oluyoruz. En önemli hedefimiz, herkes için adalet, eşitlik ve haysiyet ilkelerinin rehberliğinde sarsılmaz bir birlik sergilemek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Konferansta, Filistin'de yaşananlara da değinen Işıkhan, Filistin halkının tüm temel haklarının İsrail tarafından ayaklar altına alındığını vurguladı.

Gazze'de yaşananları şiddetle kınadıklarını dile getiren Işıkhan, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, yaşam hakkı saldırı altında olan Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bu zor dönemde Filistin halkına destek olmaya ve bu insani kriz karşısında sessiz kalmamaya çağırıyorum." dedi.

Işıkhan'ın görüşmeleri

Bakan Işıkhan, programları kapsamında Litvanya Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vytautas Silinskas ile de bir araya geldi.

Görüşmede, ülkelerin bakanlıkları arasındaki ikili diyaloğu güçlendirme konusundaki kararlılıkları vurgulandı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Theodoros Rousopoulos ile de görüşen Işıkhan, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularına dair yaşanan küresel değişimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.