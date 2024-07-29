Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim borçlarını ödemeyen belediyelere icra yöntemi uygulanacak

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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uyarılara ve bildirimlere karşı karşın prim borçlarını ödemeyen belediyelerle ilgili icra yöntemine başvuracaklarını söyledi.

Işıkhan, A Haber canlı yayınında belediyelerin borçlarına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını ödemek için başvurduğuna yönelik açıklamalarla ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketi 800 milyon liralık prim borcunu ödemek için SGK'ya başvurdu. Ancak İBB'nin çok sayıda şirketi var ve toplamda prim borcu 3,3 milyardır. Prim borcu 5 yılda 46 kat artış göstermiş. Yani tek bir şirketinin borcu ödendi diye İBB'nin borcunun kapandı diye bir sonuca varmak bence çok hatalı olur" dedi.

30 büyükşehir belediyesinin borçlarının yüzde 76'sının CHPli belediyelere ait olduğunu bildiren Işıkhan, "SGK'ya en fazla 1 milyar liranın üstünde olan 6 ilçe var, bu 6 ilçeden 5'i CHP'ye ait. 500 milyon liranın üstünde borcu olan 26 ilçe var, bunların 24'ü yine CHP'li. Biz beş belediyeyi açıklamıştık en borçlu, altıncı belediye AK Parti'ye geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi. Borcunun tamamı, seçimlerden önce 2 dönemdir Hatay'ı yöneten CHP yönetiminden kalma" diye konuştu.

"Prim borcuna karşılık cami, okul, hastane arsası alınmadı"

Belediyelerin SGK'ya prim borçlarına karşılık cami, okul, hastane arsalarının alındığına yönelik haberlere ilişkin, Işıkhan şunları söyledi:

"Belediyelerin sigorta primlerini ödenmesi konusunda belediyelerle iş birliğine açığız. Kamuya tahsis edilmiş yerler, cami, hastane, okul gibi arsaları asla kabul etmiyoruz. Bu, geçmişte de olmadı. Geçmişte cami yapımı için ayrılan arsaların da SGK'nın prim borçlarına karşı ödendiği bilgisini asla paylaşmamak gerekir. Bu yanlış bir bilgidir. Biz belediyelerimizin bize sunduğu gayrimenkulleri tabii ki kabul ediyoruz. Bunun yanında ödeme planlarını gerçekleştirirken, tahsilat yöntemleri içinde gayrimenkulleri, menkulleri olabilir, bizimle oturup masa etrafında değerleme usulüne uygun olarak borçlarına karşı trampa yapabiliyoruz. Burada SGK olarak her türlü çözüme açık olduğumuz ifade etmek isterim. Kamuya tahsis edilmiş bir alanı biz nasıl trampa edebiliriz. Bu gerçek dışıdır."

" Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 382 milyon lira"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcuna ilişkin Bakan Işıkhan, "Bursa Büyükşehir Belediyesi, şirketleri dahil 31 Mart itibarıyla prim borcu 382 milyon liradır. CHP'nin ifade ettiği rakam ile arasında dağlar var. CHP belediyeciliği; çöp, çamur, çukur belediyeciliğidir. Şimdi buna bir de borç belediyeciliği eklendi" şeklinde konuştu.

"Asıl mesele belediye şirketlerinin prim borçlarını ödememesi"

Belediyelerle birlikte belediye şirketlerinin de SGK'ya sigorta prim borcunun bulunduğunu aktaran Işıkhan, "96 milyar liralık borcun yaklaşık yüzde 80'i belediye şirketlerine ait. Biz belediyelerle ilgili borçları toplayabiliyoruz. Sorun belediye şirketleriyle ilgili. Belediye şirketlerinin ödenmeyen prim borçları bizim gündemimizde. Parti ayrımı gözetmeden borçlu tüm belediyelerden biriken borçlarını kısa sürede ödemelerini istedik" dedi.

Işıkhan, uyarılara ve bildirimlere karşın SGK prim borçlarını ödemeyen belediyelerle ilgili icra yöntemine başvucaklarını söyledi.