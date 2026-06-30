Çalyan Gölü'nde Kano Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çalyan Gölü'nde Kano Keyfi

Çalyan Gölü\'nde Kano Keyfi
30.06.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beytüşşebap'ta doğaseverler Çalyan Gölü'nde kano yaparak bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda bulunan 2 bin 900 rakımlı Çalyan Gölü'nde kano yapan doğaseverler, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

Şırnak'ta faaliyet gösteren Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Kulübü üyeleri, hafta sonu etkinliğini Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda yer alan Çalyan Gölü'nde gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 bin 900 rakımda bulunan gölde kano yapan doğaseverler, yüksek rakımın serin havası ve doğa manzarası eşliğinde kürek çekti. Katılımcılar, kano yapmanın yanı sıra bölgenin doğal güzelliklerini de yakından görme fırsatı buldu. Fotoğraf tutkunları, kampçılar ve doğa yürüyüşü meraklılarının da ilgi gösterdiği Çalyan Gölü, Güneydoğu Anadolu'nun önemli doğa turizmi rotalarından biri olurken; etkinlik sonunda kulüp üyeleri, doğaya çöp bırakılmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

Beytüşşebap, Etkinlikler, Turizm, Güncel, Kültür, Şırnak, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalyan Gölü'nde Kano Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:24:17. #7.13#
SON DAKİKA: Çalyan Gölü'nde Kano Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.