Cam Kapı Tamiri Korkuttu

Tamir etmeye çalıştığı cam kapı bir anda tuz buz oldu
TOKAT - Tokat'ta cam kapıyı tamir etmek isteyen esnaf, kapının aniden tuz buz olmasıyla zor anlar yaşadı.
Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde cep telefonu tamirciliği yapan Cafer Tayyar Taras, iş yerinin kapısı bozulunca tamir etmek istedi. Hidroliği onarmak için cam kapıyı söken Taras, kaldırmaya çalıştığı sırada kapı aniden tuz buz oldu. Hayrete düşen esnaf, bir süre yerinden kıpırdayamadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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