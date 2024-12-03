Çambaşı'na Yeni Seyir Terası - Son Dakika
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Çambaşı'na Yeni Seyir Terası

Çambaşı\'na Yeni Seyir Terası

Ordu'daki Çambaşı Yaylası'nda, Ablak Taşı'nda seyir terası inşa edildi, turizme katkı sağladı.

03.12.2024 16:54
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Ordu'nun 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, yörede "Ablak Taşı" olarak bilinen kayalık üzerine inşa edilen seyir terası, bölgenin turizmine katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin gözde turizm merkezi Çambaşı Yaylası'ndaki Ablak Taşı'nın manzarasının, kış aylarında da ziyaretçilerini kendine hayran bıraktığı belirtildi.

Yapılan yeniliklerle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim uğrak noktası haline gelen yaylanın, modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğal güzelliğiyle ilgi görmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaylanın dört bir yanını turizm destinasyonlarıyla donatmayı sürdüren Belediyemiz, bunlara bir yenisini daha ekledi. Çalışmalar kapsamında, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası sınırları içerisinde Ablak Taşı için seyir terası ve çevre düzenleme çalışmaları başlatılarak tamamlandı. Bölgede 100 metrekarelik çelik konstrüksiyonlu ahşap kaplamalı seyir terası, ahşap piknik masası, kameriye, çöp kovası, aydınlatma direği ve çeşme çalışması gerçekleştirildi. Ablak Taşı üzerine yapılan seyir terası, yaz kış Ordu turizmine yeni bir soluk katacak."

Bölgeye yapılan yatırımları sosyal medya hesabından paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Annelerimizin masallarda anlattığı karlar diyarını arıyorsanız, sizi Ablak Taşı'na bekliyoruz. Huzur, dinginlik, güzellik ve masalsı manzaralara tanıklık edilen bu eşsiz bölgeye yeni seyir terası kazandırdık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çambaşı'na Yeni Seyir Terası - Son Dakika

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