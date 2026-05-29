Çambaşı Yaylası'nda Mayıs'ta Kar Yağışı
Çambaşı Yaylası'nda Mayıs'ta Kar Yağışı

29.05.2026 22:30
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yüksek kesimlerde mayıs sonunda kar yağışı etkili oldu.

ORDU'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, mayıs ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağış sonrası yayla beyaza bürünürken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda etkili olan yağış nedeniyle araçların üzeri ve yeşil alanlar karla kaplandı. Yaylanın yüksek noktalarında etkisini artıran kar yağışıyla birlikte bölgede yoğun sis oluştu. Kar yağışı ve sisle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yaylada bulunan vatandaşlar kar yağışını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ordu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğünü belirten yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Haber: Ahmet BAYRAK - Dursun Mehmet ŞAHİN/ KABADÜZ (Ordu),

Kaynak: DHA

