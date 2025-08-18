Cambridge Sözlüğü'nden Yeni Kelimelere Eklemeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cambridge Sözlüğü'nden Yeni Kelimelere Eklemeler

18.08.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cambridge Sözlüğü, 'skibidi' ve 'tradwife' gibi 6 binden fazla yeni kelime ekleyecek.

İngiltere merkezli Cambridge Sözlüğü, sosyal medyada popülerleşen "skibidi" ve "tradwife" gibi kelimelerin de aralarında bulunduğu 6 binden fazla yeni kelimeyi sözlüğe ekleyecek.

Cambridge Sözlüğü, modern yaşamı, internet kültürünü ve toplumsal değişimleri yansıtan 6 binden fazla yeni kelimeyi bu yıl sözlüğe dahil edeceğini duyurdu.

Sözlükte yer alan tanıma göre "skibidi", YouTube'da yayımlanan viral bir animasyon serisinin yaratıcısı tarafından ortaya atılan, bazen "cool (havalı)" veya "bad (kötü)" anlamına gelebilen ya da tamamen şaka amaçlı, anlamsız şekilde kullanılan kelime olarak yer aldı.

ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian da Instagram'da "skibidi toilet" yazılı kolye paylaşarak bu kelimeyi gündeme getiren isimler arasında yer alıyor.

"Tradwife" ise "traditional wife (geleneksel eş)" ifadesinin kısaltması olarak sözlüğe girdi. Tanımda, yemek yapan, temizlikle ilgilenen ve sosyal medyada bu yaşam tarzını paylaşan evli kadınları nitelemek için kullanıldığı belirtildi.

Yeni eklenen kelimeler arasında Kovid-19 salgını sonrası artan uzaktan çalışma kültürüyle bağlantılı ifadeler de yer aldı. Bunlar arasında, çalışmıyorken bilgisayarın aktif görünmesini sağlayan cihaz ya da yazılım anlamına gelen "mouse jiggler" ve işyerindeki güven ilişkisini tanımlayan "work wife" ile "work spouse" bulunuyor.

Ayrıca "bro (kanka)" ve "oligarchy (oligarşi)" kelimelerinin birleşiminden türetilen "broligarchy" de sözlüğe eklendi. Bu ifade, özellikle teknoloji sektöründe faaliyet gösteren, aşırı zengin ve güçlü küçük çaplı erkek grubunu tanımlamak için kullanılıyor.

Cambridge Sözlüğü Sözlük Programı Yöneticisi Colin McIntosh, internet kültürünün İngilizceyi değiştirdiğini dile getirdi.

McIntosh, "Her gün 'skibidi' ya da 'delulu' gibi kelimelerin sözlüğe girdiğini görmüyorsunuz. Yalnızca kalıcı olacağına inandığımız kelimeleri ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Cambridge, ingiltere, Teknoloji, Magazin, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cambridge Sözlüğü'nden Yeni Kelimelere Eklemeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın
Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı
İstanbul’da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı
Tümer Metin’den Talisca ile ilgili büyük iddia Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia
Galatasaray anlaştı Singo, Türkiye’ye geliyor Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor
Gaziantep’te feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
14:10
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 15:49:18. #7.11#
SON DAKİKA: Cambridge Sözlüğü'nden Yeni Kelimelere Eklemeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.