Cami-Genç Buluşması Uğurludağ\'da

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde "Cami-Genç Buluşması" programı gerçekleştirildi.
Uğurludağ Müftülüğünce Yeni Cami'de düzenlenen programda çocuklar Kuran okudu, ilahiler söyledi.
Uğurludağ Kaymakam vekili, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Uğurludağ İlçe Müftüsü Tuncay Tunç, programın ardından çocuklara hediyeler verdi.
Polat, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.
