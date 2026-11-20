PARALARI GECE KULÜBÜNDE YEMİŞ

Bursa'nın Orhangazi ilçesi'ndeki Gazi Orhanbey Camisi'nin imam odasındaki 6 bin TL ile imamın cep telefonunu çalarak güvenlik kamerasının kayıt cihazını parçalayan, daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Y.K.'nın hırsızlık olayının ardından eğlence mekanına gittiği öğrenildi. Şüpheli çaldığı paralarla burada bir süre eğlendikten sonra ayrılırken, mekandakilere yakınlarda gece kulübü olup olmadığını sorduğu öğrenildi. Eğlence mekanından sonra gece kulübüne giden Y.K.'nın paraları burada harcadığı belirlendi.