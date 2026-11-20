Cami hırsızlığı zanlısı yakalandı, çaldığı 6 bin TL'yi gece kulübünde harcamışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camisi'nin imam odasından 6 bin TL ve cep telefonu çalan, kamera kayıt cihazını parçalayan zanlı yakalandı. Zanlının hırsızlık sonrası eğlence mekanına gidip çaldığı parayla eğlendiği, ardından gece kulübünde parayı harcadığı belirlendi.
PARALARI GECE KULÜBÜNDE YEMİŞ
Bursa'nın Orhangazi ilçesi'ndeki Gazi Orhanbey Camisi'nin imam odasındaki 6 bin TL ile imamın cep telefonunu çalarak güvenlik kamerasının kayıt cihazını parçalayan, daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Y.K.'nın hırsızlık olayının ardından eğlence mekanına gittiği öğrenildi. Şüpheli çaldığı paralarla burada bir süre eğlendikten sonra ayrılırken, mekandakilere yakınlarda gece kulübü olup olmadığını sorduğu öğrenildi. Eğlence mekanından sonra gece kulübüne giden Y.K.'nın paraları burada harcadığı belirlendi.
Kaynak: DHA
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