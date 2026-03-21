Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Kırsal Zerikli Mahallesi civarında otlayan inek çamura saplandı. Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan inek için çevredekiler Viranşehir Belediyesinden yardım istedi.
Belediye 5 personel ile paletli kepçeyi destek için mahalleye yönlendirdi.
Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla ineği mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Hayvan sahibi İbrahim Ekici desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı - Son Dakika
