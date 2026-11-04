Can Saraç, 7 Kasım'da Kazan'da Bartok'un Üçüncü Piyano Konçertosu'nu ilk kez çalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Can Saraç, 7 Kasım'da Kazan'da Bartok'un Üçüncü Piyano Konçertosu'nu ilk kez çalacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Can Saraç, 7 Kasım\'da Kazan\'da Bartok\'un Üçüncü Piyano Konçertosu\'nu ilk kez çalacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Genç piyanist Can Saraç, Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası'nın özel davetiyle 7 Kasım'da Kazan'da konser verecek. Saraç, Dániel Somogyi-Tóth yönetimindeki orkestrayla Bartók'un Üçüncü Piyano Konçertosu'nu seslendirecek; eser Kazan'da ilk kez çalınacak.

(ANKARA) - 40'ıncı Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında, 28 Nisan 2026'da, Alexander Sladkovski yönetimindeki Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası ile Béla Bartók'un Üçüncü Piyano Konçertosu'nu seslendiren genç piyanist Can Saraç, orkestranın özel davetiyle 7 Kasım'da Kazan'da konser verecek.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın 40 yıldır düzenlediği Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde, genç sanatçıları destekleme ve uluslararası değerlerle buluşturma, farklı ülkelerde konser olanakları yaratma ilkesi çerçevesinde gerçekleşecek konser, Türkiye'nin kültür ve sanat yaşamına katkı sunarken uluslararası sanatçılar ve topluluklar arasında yeni iş birliklerine de zemin hazırlamayı amaçlıyor.

BARTOK'UN ÜÇÜNCÜ PİYANO KONÇERTOSU KAZAN'DA İLK KEZ SESLENDİRİLECEK

Saraç, XVI. Sofia Gubaidulina Uluslararası Çağdaş Müzik Festivali "Concordia" kapsamında, Macar şef Dániel Somogyi-Tóth yönetimindeki Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası ile Béla Bartók'un Üçüncü Piyano Konçertosu'nu seslendirecek. 7 Kasım 2026 tarihinde saat 17.00'de Kazan'daki Saydashev Devlet Büyük Konser Salonu'nda gerçekleşecek konser, Kodály Philharmonia Debrecen müdürü Macar şef Dániel Somogyi-Tóth yönetimindeki orkestranın Türk müzisyen Can Saraç ile Kazan'da ilk kez bir Bartok eserini seslendirecek olması bakımından da önem taşıyor.

CAN SARAÇ: BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM

Genç piyanist Can Saraç, Kazan konseriyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Ankara'da 40'ıncı Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiğimiz konserin ardından, orkestranın özel davetiyle Kazan'da yeniden birlikte sahne alacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Béla Bartók'un Üçüncü Piyano Konçertosu'nun Kazan'da ilk kez seslendirilecek olması, bu konseri benim için ayrıca anlamlı kılıyor. Macar şef Dániel Somogyi-Tóth yönetiminde, bu değerli orkestrayla yeniden konser vereceğim için çok heyecanlıyım."

Kaynak: ANKA
Kültür SanatGüncelKazanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
20:57
Okan Buruk’un Stuttgart’a yaptığını görenler gözlerine inanamadı
Okan Buruk'un Stuttgart'a yaptığını görenler gözlerine inanamadı
20:21
Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
19:54
Vance’ten Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine dikkat çeken itiraf: Kaybetmemizin nedeni savaş
Vance'ten Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine dikkat çeken itiraf: Kaybetmemizin nedeni savaş
19:36
Canlı anlatım: Dev maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Dev maçta goller üst üste
19:26
Şanlıurfa Haliliye’de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa Haliliye'de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
19:21
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 21:23:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Can Saraç, 7 Kasım'da Kazan'da Bartok'un Üçüncü Piyano Konçertosu'nu ilk kez çalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android