Çanakkale Belediyesi Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Çanakkale Belediyesi Meclis Toplantısı Gerçekleşti

03.07.2025 09:40
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Çanakkale Belediyesi'nde yeni mahalle ismi Barış Mahallesi olarak belirlendi, su tasarrufu çağrısı yapıldı.

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Yoklama alınmasının ardından Belediye Başkanı Muharrem Erkek, haziran ayı boyunca yürütülen belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kentin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 69,3'ten yüzde 60'a gerilediğini ifade eden Başkan Erkek, sulama sezonunun başladığını hatırlatarak su tasarrufu çağrısında bulundu.

Toplantıda gündem dışı konuşmaların ardından meclis gündemindeki maddelere geçildi.

Çanakkale'de yeni bir mahalle kurulacak

Karacaören köyünün belediye sınırlarına dahil edilmesinin ardından, belediyenin yaptığı dijital anket sonucuna göre yeni mahallenin adı Barış Mahallesi olarak belirlendi.

Toplantıda 5. gündem maddesi kapsamında, Ayvacık İlyasfakı Köyü Kiltepe mevkisinde tespit edilen yerel seramik çamuru yatağının kullanımıyla ilgili olarak, Çanakkale Geleneksel Seramiklerini Yaşatma Derneği ile protokol yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Geleneksel Çanakkale seramiklerinin üretiminde kullanılabilecek nitelikteki çamur sahası, yaklaşık 500 dönümlük özel mülkiyete ait bir arazide yer alıyor.

Çamur işlenip kullanılabilir hale getirilerek Çanakkale Belediyesi Atölyesi ve Seramik Müzesi için temin edilecek.

Başkan Erkek, Çanakkale'nin seramik açısından zengin topraklara sahip olduğunu hatırlatarak, "Çanakkale toprak olarak bu konuda çok zengin ama merkezden çıkartmak mümkün olmuyor ama şimdi Ayvacık'ta kalitesi çok yüksek bir ham madde tespit edildi. Bunun işlenmesi Çanakkale'deki seramik sanatçıları üretici tarafından kullanılması önemli." dedi.

Meclis üyelerinin görüşleri alındıktan sonra gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Belediyesi Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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