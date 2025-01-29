Çanakkale Belediyesi'nden Karacaören Siteler Bölgesi'nin Katılım Çalışmaları

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(ÇANAKKALE) - Çanakkale Belediyesi, "Karacaören Köyü mücavir alanımızın içerisinde yer alan; Esenler Mahallesi'ne bitişik, kentimizin gelişim bölgesi olarak yapılaşmanın devam ettiği Karacaören Siteler Bölgesi'nin Çanakkale Belediyesi sınırlarına katılımı için yaptığımız araştırmalar ve kurumsal görüşmeler sonucunda katılım ile ilgili çalışmaları başlatmış bulunmaktayız" açıklamasını yaptı.

Çanakkale Belediyesi tarafından Karacaören Köyü Siteler Bölgesi'nin Çanakkale Belediyesi sınırlarına katılımı ile ilgili yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"Karacaören Köyü mücavir alanımızın içerisinde yer alan; Esenler Mahallesi'ne bitişik, kentimizin gelişim bölgesi olarak yapılaşmanın devam ettiği Karacaören Siteler Bölgesinin Çanakkale Belediyesi sınırlarına katılımı için yaptığımız araştırmalar ve kurumsal görüşmeler sonucunda katılım ile ilgili çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan 'Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskun sahasının, komşu bir beldenin meskün sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için başvurması halinde, katılınacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu olması halinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından katılınacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içinde başvuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi halinde katılım gerçekleşir' ifadelerine istinaden çalışmalar sürdürülmektedir. Belediyemizin bu çalışmaları yürütmesindeki ana amaç, bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın Çanakkale Belediyesi sınırlarına katılımı ile belediyemiz hizmetlerine daha verimli ulaşabilmelerini sağlamak amacı taşımaktadır. Böylelikle bu bölgenin, Çanakkale Belediyesi sınırlarına katılımı sonucunda, bölgedeki alt ve üstyapı ihtiyaçları ve diğer talepler tamamlanmaya çalışılacaktır."