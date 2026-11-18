Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, tarihi eser niteliğinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 10-17 Kasım'da Biga'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen muhtelif boyutlarda 378 sikke ile hayvan ve insan figürlü malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.