Çanakkale Biga'da kaçakçılık operasyonunda Osmanlı dönemine ait 378 sikke bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 10-17 Kasım'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 378 sikke ile hayvan ve insan figürlü malzemeler ele geçirildi. Operasyonla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, tarihi eser niteliğinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 10-17 Kasım'da Biga'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen muhtelif boyutlarda 378 sikke ile hayvan ve insan figürlü malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?