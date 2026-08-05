Çanakkale Boğazı'nda Gemi Yangını
Baca yangını çıkan gemi güvenli bölgeye demirletildi, yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada baca yangını çıkan gemi, güvenli bölgeye demirletildi.
Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'ndan Adana'nın Ceyhan Limanı'na giden "Havva Ana" isimli Liberya bayraklı, 119 metrelik boş kimyasal yük tankerinde Gelibolu önlerinde baca yangını çıktı.
Bunun üzerine gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
Geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.
KEGM ekipleri ve gemi personeli tarafından yangının söndürülmesinin ardından gemi, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.
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