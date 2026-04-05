Çanakkale Boğazı'nda Tanker Arızası

05.04.2026 14:29
Palau bayraklı tanker makine arızası nedeniyle römorkörle demir sahasına çekildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan 274 metre uzunluğunda Palau bayraklı tanker, römorkör tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Tuzla'dan Hırvatistan'a gitmek üzere hareket eden Palau bayraklı 274 metre uzunluğundaki 'ELBUS' isimli tanker, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-20', 'Kurtarma-16' ve 'Kurtarma-15' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Denizcilik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Advertisement
