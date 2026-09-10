Çanakkale Boğazı\'nda yüzlerce mavi denizanası su altı kamerasıyla kaydedildi

ÇANAKKALE Boğazı'nda tekne turuna çıkan Çetin Ege Doğan, yüzlerce mavi denizanasını su altı kamerasıyla kaydetti.

Kentte profesyonel olarak sportif amaçlı dalış yapan Çetin Ege Doğan, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Çanakkale Boğazı Soğandere mevkisinde tekne turuna çıktı. Doğan, bir süre sonra denizin altında çok sayıda mavi denizanası olduğunu fark etti. Doğan, yüzlerce mavi denizanasını su altı kamerasıyla kaydetti.