Çanakkale Boğazı'nda yüzlerce mavi denizanası su altı kamerasıyla kaydedildi
Çanakkale Boğazı'nda sportif dalış yapan Çetin Ege Doğan, Soğandere mevkisinde tekne turundayken deniz altında çok sayıda mavi denizanası olduğunu fark etti. Doğan, yüzlerce mavi denizanasını su altı kamerasıyla kaydetti.
ÇANAKKALE Boğazı'nda tekne turuna çıkan Çetin Ege Doğan, yüzlerce mavi denizanasını su altı kamerasıyla kaydetti.
Kentte profesyonel olarak sportif amaçlı dalış yapan Çetin Ege Doğan, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Çanakkale Boğazı Soğandere mevkisinde tekne turuna çıktı. Doğan, bir süre sonra denizin altında çok sayıda mavi denizanası olduğunu fark etti. Doğan, yüzlerce mavi denizanasını su altı kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Çanakkale Boğazı'nda yüzlerce mavi denizanası su altı kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?