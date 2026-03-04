Çanakkale\'de 11 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de yakalanan çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheliden 11'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ekipleri, 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, 60 bin 815 kişi ile 72 bin 416 araç sorgusu gerçekleştirdi.

Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 40 zanlıdan 11'i jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.