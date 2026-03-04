Çanakkale'de 11 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Çanakkale'de 11 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale\'de 11 Şüpheli Tutuklandı
04.03.2026 09:42
Jandarma, aranan 40 şüpheliden 11'ini tutukladı, 60 bin kişi sorgulandı.

Çanakkale'de yakalanan çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheliden 11'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ekipleri, 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, 60 bin 815 kişi ile 72 bin 416 araç sorgusu gerçekleştirdi.

Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 40 zanlıdan 11'i jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

