Çanakkale\'de 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı nedeniyle kapatılan yol tekrar açılacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaat çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan eski Suluca ve Kemiklialan köy yolunun yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köprü inşaatının başlamasıyla eski Suluca ve Kemiklialan köyleri ile Umurbey beldesine giden, yolcu taşımacılığı yapan araçların kullandığı yolun trafiğe kapatıldığını hatırlattı.

Yolun kısa süre içinde tekrar açılacağını belirten Yılmaz, "Dumlupınar Caddesi'nde bizim eski Suluca köyü yolu olarak bildiğimiz köprünün altından geçen yol, köprünün yapım sürecinde güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılıştı. O bölgeye taşımacılık yapan ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yaptığımız girişimler neticesinde bu yıl kısa zamanda tekrar trafiğe açılacak." dedi.