Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "KB-20" ve "KB-111" botları ekipleri, lastik bot içinde Afganistan ve İran uyruklu, 10'u çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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