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Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı, 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı, 6 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yapılan operasyonda, 3 araç içinde bulunan 34'ü Afganistan, 1'i İran uyruklu toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla S.İ.Ö, B.Y, H.Y, O.Ç, M.F. ve U.B.A. isimli 6 kişi gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayda kullanılan 3 araç ile bot ve bot motoruna el konuldu.

Çanakkale\'de 35 düzensiz göçmen yakalandı, 6 kişi gözaltına alındı
17.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:09
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Körüktaşı köyündeki Kestanbol Kaplıcaları mevkiinde yaptıkları operasyonda, 3 aracı durdurdu.

Jandarma ekipleri, araçlar içindeki 34'ü Afganistan, 1'i İran uyruklu toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla S.İ.Ö, B.Y, H.Y, O.Ç, M.F. ve U.B.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

Olayda kullanılan 3 araç ile bot ve bot motoruna el konuldu.

Kaynak: AA
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