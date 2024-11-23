Güncel

Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı.

Araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu şüphesiyle H.E. yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.