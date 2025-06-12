Sağlık Bakanlığınca, Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale Merkez Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Bot Patlaması: 1 Sağlık Personeli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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