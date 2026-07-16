Çanakkale\'de Cip Dere Yatağına Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dere yatağına devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Behram köyünden Paşaköy'de bulunan çiftliğine giden İbrahim Tunçaltan'ın kullandığı 17 AFG 548 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan bir kuzunun da telef olduğu öğrenildi.