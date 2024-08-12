Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı - Son Dakika
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Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Çanakkale\'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi. Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi. Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

12.08.2024 15:39
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Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi.

Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.

Kaynak: AA

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Jandarma, İtfaiye, Ezine, Havacılık, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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