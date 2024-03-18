Çanakkale'de Engelli Merkezi Açıldı

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Çanakkale'nin Gümüşçay ilçesinde inşaatı bitirilen Enginkent Gümüş Bakım ve Engelli Merkezi'nin açılışı, törenle yapıldı. Törene İçişler Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı ve çok sayıda konuk katıldı.

Merkezin açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Engin, tesisle ilgili önemli bilgiler verdi.

Üzeyir Engin şunları söyledi:

"Ülkemizin Cumhuriyeti'nin 100. yılına denk gelen, aynı zamanda Çanakkale Zaferi'nin de 109. yıl dönümü vesilesiyle, böylesine kutsal bir toprak olan Çanakkalemizde bu tür bir bakım merkezini açmaktan büyük bir gurur ve heyecan duyuyoruz.

60 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Tesisimiz, 7000 metrekare arsa üzerine kurulu olup, 2700 metrekarelik kapalı alana sahiptir. Toplamda 42 bölümden oluşan merkezimizde 34 adet 3 kişilik oda, 2 adet yemekhane, 3 adet çok amaçlı salon ve 1 adet mescit bulunmaktadır. Tam kapasiteyle hizmet verdiğimizde, Gümüşçay'da yaklaşık 60 kişilik bir istihdam sağlayacağız.

TÜRKİYE'DE İLK 5 İÇİNDE, BU BÖLGEDE BİRİNCİ SIRADA

Ülkemizdeki 5. büyük bakım merkezi olan tesisimiz, 102 yatak kapasitesine sahiptir. Bu merkez bölgemize ve Gümüşçay'a hayırlı uğurlu olsun. Güney Marmara, Kuzey Marmara, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa bölgelerine hatta biraz daha güneye doğru inersek İzmir'e kadar olan alanda birinci sırada yer almaktadır.

ÖNEMLİ OLAN, ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAK

Önemli olan, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Bizler de birer engelli adayıyız ve engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını rahatlatmak için bu merkezi açtık. Bu merkezi açmamızda büyük rol oynayan, bize destek veren sayın Adnan Pastırmacı'ya teşekkür ediyoruz.

Girişimciler olarak, bu bölgelere teşvikle geliyoruz. Bizlere teşvik verilmesi halinde, benzer girişimlerde bulunmaya hazırız. Bu tür yerlerde benzer projeler gerçekleştirilmesi için her zaman emrinizdeyiz."

Üzeyir Engin'in açılış konuşmasının ardından gerçekleşen törenle birlikte tesisin açılışı gerçekleştirildi.