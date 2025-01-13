Çanakkale\'de feribot seferleri iptal edildi

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Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferlerini iptal edildiğini açıkladı.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Yapılan açıklamada, yarın Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada'da saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'de ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.