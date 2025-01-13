Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcada hatlarındaki seferler geçerli tarihlerde gerçekleştirilemeyecek.

13.01.2025 19:18  Güncelleme: 19:29
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Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferlerini iptal edildiğini açıkladı.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Yapılan açıklamada, yarın Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada'da saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'de ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale\'de feribot seferleri iptal edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    Benim gibi iyi yüzücülere hizmet vermeye devam edebilir lodosta fırtınada yüzme bilmeyenler binmez olur biter bu iptaller artık son bulmalı trafik insanı rezil ediyor 1 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Hava helikopter düştü 1 0 Yanıtla
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