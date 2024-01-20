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Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de yaşanan fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek. Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre devam edecek.

Çanakkale\'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
20.01.2024 - 10:59,
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Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.

Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün saat 10.00'dan sonraki seferler iptal edilmiş, Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 18.00 seferi 17.00'ye, Geyikli'den 19.00 seferi 18.00'e alınmıştı.

Kaynak: AA
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