Çanakkale\'de Fırtına Nedeniyle Hasat Yasağı

ÇANAKKALE'de, 2 gün boyunca etkili olması beklenen fırtına nedeniyle orman yangınlarının önüne geçebilmek için biçerdöver ve balya makinası kullanılarak hasat faaliyetlerinin yapılması yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27-28 Haziran tarihleri arasında il genelinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Bu sebeple belirtilen tarihlerde 12.00-18.00 saatleri arasında biçerdöver ve balya makinası kullanılarak hasat faaliyetlerinin yapılması Valilik tarafından yasaklandı. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde ilimiz genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenmektedir. Kuvvetli rüzgarın oluşturacağı riskler nedeniyle, anız ve tarım alanlarında çıkabilecek yangınların ormanlık alanlara sıçramasının önlenmesi amacıyla 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde 12.00-18.00 saatleri arasında biçerdöver ve balya makinası kullanılarak hasat faaliyetlerinin yapılmaması kararlaştırılmıştır. Alınan tedbirlerin uygulanması, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecek olup, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin belirlenen saatlerde hasat faaliyetlerinden kaçınmaları önem arz etmektedir. Ormanlarımızın korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları beklenmektedir" denildi.