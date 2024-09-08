Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, elebaşılığını A.K'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan örgüt elebaşı A.K. dahil 7 zanlı, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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