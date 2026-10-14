Çanakkale\'de jandarma 5-11 Ekim\'de aranan 112 kişiyi yakaladı, 15\'i tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 15 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 5-11 Ekim'de gerçekleştirilen huzur uygulamasında 317 umuma açık işletme, 81 metruk bina, 127 park ve bahçe kontrol edildi.

Uygulamalarda toplam 9 bin 312 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı ve 3 bin 265 aracın denetimi tamamlandı. Araç sorgulamaları neticesinde 6 araç trafikten men edildi.

Aynı dönem içerisinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan toplam 112 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.