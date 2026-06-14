Çanakkale'de Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı

Çanakkale\'de Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı
14.06.2026 17:03
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Çanakkale'de, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi, ekipmanlar sergilendi.

Çanakkale'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasınan ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, törende yaptığı konuşmada, başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu dile getirdi.

Akyüz, jandarmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını belirtti.

Törende, Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesine ilişkin bilgi verildi.

Programa, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çakır, Özel Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Ufuk Yetiş, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, jandarma ve emniyet personelleri katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Truva Atı önünde açılan stantlarda jandarmanın kullandığı çeşitli ekipmanlar sergilendi.

Vatandaşlar, stantları gezerek buradaki ekipmanları inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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